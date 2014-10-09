ميدو يختار - تشكيل لمصر أمام بتسوانا.. بدون حفني وجبر ووليد سليمان

لو كان أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمنتخب مصر، فما هو التشكيل الذي كان سيختاره لتمثيل الفراعنة أمام بتسوانا مساء الجمعة؟

يقول ميدو عبر قناة الحياة: "لا يوجد بديل لأحمد الشناوي في حراسة المرمى بعد إصابة شريف إكرامي".

وتابع "سعد سمير ومحمد نجيب أنسب ثنائي لشغل قلب دفاع منتخب مصر.. وذلك لأنه يملك تفاهما كبيرا وخبرة في اللعب الدولي".

واستدرك "ذلك عكس علي جبر الذي من الصعب إقحامه لأول مرة في مباراة رسمية مع المنتخب وبتلك الحساسية".

وأضاف "الظهير الأيمن سيكون لو بيدي الأمر أحمد فتحي.. ويسارا محمد عبد الشافي مع اللعب بثلاثي ارتكاز لغلق المساحات في عمق الملعب لحل المشاكل الدفاعية المصرية".

وأفاد "ثلاثي الارتكاز رأسه يكون إبراهيم صلاح، مع صالح جمعة وإبراهيم عبد الخالق.. ثم ثنائي خلف رأس حربة وحيد هو عمرو جمال".

وعن هوية الثنائي، قال: "محمد صلاح يمينا، وحمودي يسارا".

ويرى ميدو أن وجود وليد سليمان سيكون مفيدا للمنتخب من على مقاعد البدلاء.

وفيما يخص أيمن حفني، أجاب "ليس جاهزا بعد لتمثيل منتخب مصر بدنيا على الأقل".