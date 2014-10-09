مقتل 8 فى هجوم بالصواريخ على مسجد فى ليبيا.. ومصرع 5 فى اشتباكات قرب قاعدة جوية

لقى 8 مدنيين مصرعهم، مساء أمس الأول، داخل مسجد بمدينة العزيزية، جنوب العاصمة الليبية طرابلس، إثر تعرضه لهجوم بوابل من الصواريخ أطلقها مجهولون.

ووقع الهجوم خلال صلاة العشاء، حيث تم استهداف المسجد، الواقع فى حى ورشفانة، بعشرة صواريخ على الأقل، ما تسبب فى مقتل 8 مدنيين وإصابة عدد كبير من المصلين.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم ربما يكون قد نفذته قوات «جيش القبائل»، وهى إحدى الميليشيات التى تتقاسم السيطرة على أحياء ومدن فى ليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافى فى 2011.

فى الوقت نفسه، لقى 5 مسلحين مصرعهم وأصيب آخرون، خلال اشتباكات قرب قاعدة بنينا الجوية بمدينة بنغازى، شرق ليبيا، بين قوات موالية للواء الليبى المتقاعد، خليفة حفتر، وقوات «مجلس شورى ثوار بنغازي»، مدعومًا بمقاتلى تنظيم «أنصار الشريعة». وقال ضابط بالقوات لموالية لحفتر: «فقدنا جراء معارك الجندى محمد رجب عبدالحميد نجم، بينما أصيب آخرون (لم يذكر عددهم)». وتابع الضابط وهو برتبة عقيد: «الجيش استخدم مدفعية الهاوزر فى ضرب تمركزات مهاجمى القاعدة الجوية (الثوار وأنصار الشريعة) وكبدهم خسائر فى الأرواح والآليات»، موضحاً أن «المعارك مازالت مستمرة».

وقال مسؤول طبى بمستشفى بنغازى العام إن المستشفى استقبل جثمانى فرج العريبى ومفتاح يوسف، التابعين لقوات مجلس شورى ثوار بنغازى، إضافة لجثة سليم نبوس، القائد الميدانى فى نفس القوات. وقال مسؤول طبى آخر بمستشفى الجلاء للحوادث ببنغازى إن المستشفى استقبل جثمان عبدالله عبدالواحد الشريف، التابع لتنظيم أنصار الشريعة المتحالف مع مجلس شورى ثوار بنغازى، قائلا: «الجثة نقلت من أرض المعركة بمنطقة بنينا».