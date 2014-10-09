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تركيا ترفع حظر التجوال عن «ديار بكر»

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أعلنت التركية، الخميس، رفع حظر التجوال التي فرضته، الأربعاء، خلال موجة التظاهرات الأخيرة في ولاية ديار بكر، جنوب شرقي تركيا.

وأعلن وزير الزراعة التركي، مهدي إيكر، في تصريح له خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة «حريات» التركية على موقعها الإلكتروني، قرار رفع حظر التجوال عن الولاية، معربًا عن شكره للسكان المحليين على احترامهم لمواعيد حظر التجوال، وعدم انتهاكها حتى تمكنت قوات الأمن من استعادة الأمن العام في المنطقة.
> وأضاف إيكر: «قامت قواتنا الأمنية بمهامها برغم جميع أعمال الاستفزازت»، مشيرًا إلى أنه تم إلقاء القبض على نحو 116 شخصًا من ديار بكر، وسيتم معاقبة 294 آخرين بتهمة انتهاك حظر التجوال.

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