Dracula يعود الى الصالات العربية

ما هي مواضيع الأفلام الأربعة التي بدأ عرضها هذا الأسبوع في الصالات العربية؟ التفاصيل في هذه اللمحة السريعة عنها.

Dracula Untold

هذا الأسبوع قرر المخرج Gary Shore إعادة أشهر مصاص دماء الى الشاشة الكبيرة من خلال فيلم الرعب والتشويق Dracula Untold الذي يشارك في بطولته Luke Evans و Sarah Gadon وحيث سيكتشف الجمهور قصة Vlad Tepes بمعالجة مختلفة عما شاهدنا في الأفلام السابقة. Dracula Untold يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان والعراق ولبنان.

Decoding Annie Parker

محبو الأفلام الدرامية هم على موعد مع Helen Hunt و Maggie Grace و Aaron Paul الذين يشاركون في بطولة هذا الفيلم المقتبس عن قصة حقيقية محورها Mary-Claire King إختصاصية في علم الوراثة والتي تربطها صداقة بـ Annie Parker المصابة بسرطان الثدي والتي عانت من وفاة والدتها بهذا المرض الخبيث عندما كان عمرها 11 عاماً.Annie اليوم متزوجة وكانت تنتظر مولودها الأول عندما أعلمها الطبيب أنها مصابة بهذا المرض. فهل ستتمكن Mary-Claire من مساعدة Annie علمياً ومعنوياً لتخطي محنتها؟ Decoding Annie Parker يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.

Beyond

فيلم من نوع التشويق من بطولة Jon Voight و Teri Polo، محوره التحري Jon Koski الاختصاصي بقضايا الأولاد المفقودين والذي سيتولّى البحث عن طفلة عمرها سبع سنوات تدعى Amy Noble اختفت بظروف غامضة. فهل سيتمكن من تحريرها وكشف من خطفها؟ Beyond يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.

Space Pirate Captain Harlock

فيلم كرتوني من إنتاج ياباني تدور قصته في العام 2977 حيث يتمكن 500 بليون إنسان على الأرض من الهرب إلى كواكب أخرى بعد حروب إبادة امتدت لسنوات ويبدو أن الكابتن Harlock وطاقم سفينته هم الأمل الوحيد لهؤلاء بالعودة إلى موطنهم. Space Pirate Captain Harlock يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.