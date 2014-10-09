هل تخلّى منتج أحمد عز عنه إكراماً لكريم عبد العزيز؟

أعرب المنتج وائل عبد الله عن استغرابه من الأخبار التي تم تداولها عن توقيعه لبطولة فيلم سينمائي ومسلسل تليفزيوني مع الفنان كريم عبد العزيز وتخليه عن الفنان أحمد عز بعد أن أنتج له العديد من الأعمال السينمائية أو التليفزيونية وأخرها مسلسل "الاكسلانس".

وكتب وائل على حسابه الشخصي على فيس بوك: "في خبر حقير نازل من شلة القبضية،قال إيه إني مضيت مع كريم فيلم ومسلسل، وبكده ابقا بعت الفتى المدلل في إشارة إلى أحمد عز، أولا كريم ماضي من أكثر من سنة، والفتى المدلل مبعتهوش، ولا يمكن أبيعه عشان هو محترم وشرف لأي حد يشتغل معاه، ثانيا عز بيحضر وكريم برضو بيحضر، أخيرا إن شاء الله هكتب فيلم يجمع النجمين دول مع بعض".