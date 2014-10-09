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دنيا سمير غانم وزوجها يفضحان فندقاً بسبب حادث سرقة

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دنيا سمير غانم وزوجها يفضحان فندقاً بسبب حادث سرقة دنيا سمير غانم وزوجها يفضحان فندقاً بسبب حادث سرقة

الخميس 09-10-2014 16:21

رفضت الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، التنازل عن البلاغ الذي تقدما به ضد فندق "فيرمونت هليوبوليس" بعد أن تعرضا للسرقة فيه.
وكان الزوجان قد تعرضا لسرقة مالهما وهواتفهما المحمولة من إحدى الغرف التي قاما بحجزها لحضور حفلة زفاف في الفندق، حيث استغل السارق وجودهما في الحفل وصعد إلى الغرفة وقام بسرقتهما، وبعد الحادث مباشرة توجه الاثنان إلى قسم شرطة النزهة في الجديدة لتقديم بلاغ ضد مسؤولي الفندق.
وحاول بعض موظفي الفندق إقناعهما بالتنازل عن البلاغ إلا أنهما رفضا وأصرا على استكمال الإجراءات القانونية، بل وفضح الفندق على مواقع التواصل الاجتماعي حيث شنت دنيا وزوجها هجوماً على القائمين على الفندق وحذّروا الناس من التعامل معه.

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سيدتي

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