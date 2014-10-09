أخبار عاجلة

رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل -
الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق -
وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي -
مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت -
وزارة الطاقة اﻷردنية: ﻻ مخاوف من إشعاعات مفاعل ديمونا -
السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - فورين بوليسي : قضية مكافحة الإرهاب قربت بشكل كبير بين السيسي وترامب -
مساء dmc - باحثة بمؤسسة كارنيجي للسلام : هناك دفء شخصي بين الرئيسين السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فيلم سينمائيّ يجمع بيونسيه وجاي زي معاً

Google+ Print

الخميس 09-10-2014 16:21

بعد الإشاعات الكثيرة التي طالت زواجهما، يعمل الثنائيّ المميّز Beyonce وJay-Z على تنفيذ ألبوم غنائيّ يجمعها سوياً، إضافة إلى فيلم سينمائي.

وذكرت مجلة NewYork Post أنّ نجمة الغناء العالمية تحضّر الآن ألبوماً غنائياً يجمعها و زوجها مغنّي الـ"راب"، وهما يأخذان وقتهما في تسجيل أغنيات الألبوم، لأنّهما حريصان على أن يكون ناجحاً بكلّ المقاييس، لا سيما بعدما أشارت مصادر إلى إمكانية إنتاج فيلم سينمائيّ ليُرافق إطلاق الألبوم.

وكان الثنائي قد انتقلا للعيش معاً في العاصمة الفرنسية باريس بعد جولتهما الغنائية On the run tour.

يُذكر أنّ Beyonce كانت قد فاجأت جمهورها، بعد أن غنّت إلى جانب زوجها Jay Z، ضمن فعاليات مهرجان Global Citizen، الذي أقيم في نيويورك، وهي ترتدي خاتم الزواج في يدها، ما أظهر أنّ جميع الأخبار التي تحدّثت عن انفصال الثنائي لم تكن دقيقة.

 

بيونسيه تعيد خاتم زواجها وتفاجئ جمهورها على المسرح

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي