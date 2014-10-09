فيلم سينمائيّ يجمع بيونسيه وجاي زي معاً

بعد الإشاعات الكثيرة التي طالت زواجهما، يعمل الثنائيّ المميّز Beyonce وJay-Z على تنفيذ ألبوم غنائيّ يجمعها سوياً، إضافة إلى فيلم سينمائي.

وذكرت مجلة NewYork Post أنّ نجمة الغناء العالمية تحضّر الآن ألبوماً غنائياً يجمعها و زوجها مغنّي الـ"راب"، وهما يأخذان وقتهما في تسجيل أغنيات الألبوم، لأنّهما حريصان على أن يكون ناجحاً بكلّ المقاييس، لا سيما بعدما أشارت مصادر إلى إمكانية إنتاج فيلم سينمائيّ ليُرافق إطلاق الألبوم.

وكان الثنائي قد انتقلا للعيش معاً في العاصمة الفرنسية باريس بعد جولتهما الغنائية On the run tour.

يُذكر أنّ Beyonce كانت قد فاجأت جمهورها، بعد أن غنّت إلى جانب زوجها Jay Z، ضمن فعاليات مهرجان Global Citizen، الذي أقيم في نيويورك، وهي ترتدي خاتم الزواج في يدها، ما أظهر أنّ جميع الأخبار التي تحدّثت عن انفصال الثنائي لم تكن دقيقة.

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