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كلوي كردشيان في طريقها إلى دبي

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الخميس 09-10-2014 17:00

توجّهت نجمة تلفزيون الواقع khloe kardashian اليوم إلى المطار للسفر إلى دبي.

والتقطت كاميرات الباباراتزي صوراً للنجمة خلال وصولها مطار لوس أنجلوس، حيث ستستقلّ الطائرة متوجّهة إلى دبي، من أجل افتتاح مطعم Clé غداً.

يُذكر أنّ عدداً من النجوم سيكونون في عداد حاضري افتتاح مطعم Clé، وأهمّهم النجمة العالمية Paris Hilton وشقيقتها Nicky، التي نشرت على إنستغرام صورة تؤكّد فيها حضورها.

 

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