10 نجوم من أمهات مراهقات... من هم؟

من المتعارف عليه أن النساء اللواتي ينجبن في سن المراهقة لا يستطعن تأمين حياة لائقة لأطفالهن، خاصة من الناحية العاطفية والاستقرار العائلي، إلا أن بعض النجوم الذين أنجبتهم أمهاتهم في سن المراهقة استطاعوا أن يثبتوا فشل هذه القاعدة من خلال نجاحهم المهني العالمي.

وهذه لائحة بـ 10 أسماء من ألمع النجوم الذين أنجبتهم نساء مراهقات:

1- Justin Bieber: أنجبته والدته Pattie Mallette عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاماً، وساعدتها في تربيته والدتها ولاحقاً زوجها، وكان لوالده أيضاً Jeremy Bieber حضور بسيط في حياته.

2- Selena Gomez: أنجبتها والدتها عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاماً، وانفصلت عن والدها عندما كانت Selena في عمر الـ5 وبقيت هي مع والدتها حتى تزوجت الأخيرة.

3- Lil Wayne: أنجبته والدته Jacinda Carter عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاماً، ولم يعترف به والده فربّته وحيدة، وهو بدوره أصبح والداً عندما كان يبلغ من العمر 16 عاماً.

4- Jared Leto: أنجبته والدته Constance Leto في سن المراهقة هو وشقيقه، وربّتهما كامرأة عزباء.

5- Oprah Winfrey: أنجبتها والدتها Vernita Lee عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاماً، وبقيت مع جدتها حتى بلغت عامها الـ6 فانتقلت للعيش مع والدتها.

6- Eminem: أنجبته والدته Debbie Nelson عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاماً، وأبعد عن والدته أكثر من 13 عاماً، فلم يكن يحبها وكان يهاجمها في أغانيه إلا أنه تصالح معها عام 2013.

7- Barack Obama: أنجبته والدته Stanley Ann Dunham Obama وهي تبلغ من العمر 18 عاماً، وكان والده Barack Hussein Obama يبلغ من العمر 25 عاماً، ودائماً ما يقول الرئيس الأمريكي أن الفضل فيما وصل إليه هو تربية والدته له.

8- Jamie Foxx: أنجبته والدته في سن المراهقة، وسرعان ما تبنّته عائلة، ولكنه بقي على تواصل مع أهله في طفولته.

9- Jack Nicholson: اعتقد لسنوات كثيرة أن والدته June Frances Nicholson هي شقيقته، ليكتشف لاحقاً أنها والدته وأنجبته في عمر الـ16، لكن جدته لم تسمح لها بالاعتناء به كي تكمل حياتها المهنية في الرقص.

10- 50 Cent: أنجبته والدته Sabrina عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاماً، وكانت تاجرة مخدرات، إلا أنها قتلت عندما كان يبلغ من العمر 8 أعوام.