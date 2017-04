بالفيديو: بعد أن خذلها "ستار أكاديمي" المغربية كريمة غيث في "the voice" التركي

ليست كريمة غيث هي الفتاة العربية الأولى التي تلجأ إلى البحث عن سبل جديدة للنجاح والشهرة، بعد تجربة ربما تُعتبر فاشلة في برنامج عربيّ يُعنى بالمواهب. وهي من آخر اللواتي التحقن ببرنامج غير عربيّ للمواهب، بعد الفنانة اللبنانية ألين لحود، التي شاركت في "the voice" بنسخته الفرنسية.

وبعد أن قرّرت كريمة الاشتراك في برنامج "the voice" بنسخته التركية، أبهرت لجنة التحكيم بتأديتها باللغة العربية لأغنيتي "برضاك" و"قدّك الميّاس"، ما دفع المدرّبين الخمسة إلى الاستدارة نحوها، وإلى "التقاتل عليها"، محاولين استمالتها لتنضمّ إلى فرقهم. لكنّ كريمة اختارت الانضمام إلى فريق نجمة البوب التركيّة هاديسي، التي تُعتبر من النساء الجذابات في تركيا، بحيث يلقّبها البعض بـ "مادونا" أو"شاكيرا" أو "بيونسيه" التركية.

كما طلبت هاديسي من كريمة الغناء لشيرين وإليسا في المراحل المقبلة من the Voice كونها معجبة بصوتيهما.

