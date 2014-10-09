مايلي سايرس خائفة بعد سرقة مذكرتها الخاصة

تعيش النجمة العالمية Miley Cyrus في هذه الأيام حالة من الرعب والتوتر، بعد سرقة مذكراتها الخاصة، التي تحوي جميع أسرار حياتها الشخصية.

وكشفت إحدى الصحف الأمريكية أن Cyrus، التي يشجعها والدها على التعرّي، تشعر بالقلق الشديد خوفاً من تسريب مذكراتها الحميمة إلى وسائل الإعلام، خصوصاً وأن جميع علاقاتها العاطفية وأسرار الحياة الخاصة التي عاشتها مع Nick Jonas و Liam Hemsworth مذكورة بالتفاصيل.

وذكر أحد المقربين من Miley أن الأخيرة أخفت هذه الـ agenda طوال حياتها بعيداً عن أنظار الجميع حتى عائلتها، كما تعتقد أن الهدف من سرقتها هو الإبتزز من أجل جني المال.

وأضاف أن المغنية Cyrus مستعدة لدفع أي مبلغ مالي مقابل إستعادة مفكرتها قبل أن يفضح أمرها أمام الإعلام.

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