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مشاجرة بين مايا دياب وهادي شراره أمام جايسن ديرولو

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مشاجرة بين مايا دياب وهادي شراره أمام جايسن ديرولو مشاجرة بين مايا دياب وهادي شراره أمام جايسن ديرولو

الخميس 09-10-2014 18:11

أثناء تسجيل مايا دياب لأغنية "Talk to me" لصالح" coke studio" مع الموزع والملحن اللبناني هادي شرارة، حدثت مشادة كلامية بين مايا وهادي، انتهت بالمشاجرة، فعصبية هادي أثناء المحادثة أغضبت مايا خصوصاً حينما قال لها "أنا بفسر لك إياها وما بتفهمي"؟ فعبرت عن غضبها بضحكة مشيرة إلى الاستهتار قائلة: "ما فهمت ماذا قلت"؟ فأجابها: "منذ ساعة وأنا أحاول أن أشرح لك بأن علينا عزف الأغنية بهذه الطريقة، وليس لدينا خيار آخر؛ لكنك لم تفهمي" فقالت له أعيدها عفواً فأكد لها قائلأ: "ما بتفهمي عليّ"؟
وقد علمت "سيدتي نت" حصرياً من مصادر خاصة سبب المشاجرة وهي أن مايا كانت تريد خفض الصوت وتغيير الطبقة، بينما هادي كان يطلب منها العكس، ولم يكونا متفقين حتى أغضبها أسلوبه معها عندما كان يقول لها "أنتي ما بتفهمي" وازداد غضبها لأنه كان يحدثها بالإنكليزية أمام المطرب الأميركي "جايسن ديرولو"، الذي شاركها غناء الحلقة.
يذكر أن الحلقة ستذاع غداً على MBC4 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت .

 

 

شو ممكن يكون حصل بين مايا دياب وهادي؟ ما تفوّتوا عليكم حلقة الجمعة على MBC4 لتعرفوا شو صار! What do you think happened between @mayadiab and Hadi? Watch #CokeStudioBel3arabi this Friday at @mbc4insta 8pm #KSA time to see what happened! #Lebanon #Beirut#Diabers

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سيدتي

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