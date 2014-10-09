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طريقة تحضير “تشيز كيك ” قليل الدسم

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طريقة تحضير “تشيز كيك ” قليل الدسم طريقة تحضير “تشيز كيك ” قليل الدسم

أرشيفية

قدمت خبيرة التغذية سالى فؤاد طريقة تحضير “تشيز كيك” قليل الدسم يناسب متبعى الحمية الغذائية

المقادير:

بسكوت القمح الكامل

قليل من الماء المغلي

لحشوة التشيز كيك:

500 جم كريم تشيز لايت ( أو لبنة تركي دايت )

500 جم زبادي خالي الدسم

500 جم كريمة حامضة

8 ملعقة كبيرة سكر فركتوز أو سكر دايت

4 ملعقة كبيرة جيلاتين

فانيلا وقليل من عصير الليمون

طريقة تحضير

يضرب البسكويت في محضرة الطعام جيدا، ثم يضاف قليل من الماء المغلي أثناء الخفق حتى يصبح قوام مثل رمل البحر المندي .يفرد في صينية التشيز كيك مع الضغط عليه جيدا.

يدخل الثلاجة قليلا حتى يتماسك.

لعمل التشيز كيك:

يذاب الجيلاتين في كوب من الماء المغلي، ثم يصفى لضمان عدم وجود تكتلات.

يخلط الكريم تشيز والزبادي والكريمة الحامضة مع السكر والفانيلا والجيلاتين، ويضرب بالمضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات.

تصب فوق طبقة البسكوت، وتدخل الثلاجة مدة 4 ساعات حتى تتماسك جيدا.

تزين بكريم شانتيه مصنوعة باللبن خالي الدسم والمربي اللايت وذلك نقلًا عن مجلة “نصف الدنيا”.

 

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