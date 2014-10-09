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عمرو دياب وحكيم يتنافسان للفوز بجائزتين بمسابقة«afrima» للأغنية الإفريقية

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عمرو دياب وحكيم يتنافسان للفوز بجائزتين بمسابقة«afrima» للأغنية الإفريقية عمرو دياب وحكيم يتنافسان للفوز بجائزتين بمسابقة«afrima» للأغنية الإفريقية

كشفت اللجنه المنظمة لمسابقة  الموسيقى الإفريقية«afrima»،ان كل من المطربان وحكيم ينافسان على2جوائزها.

 وأعلنت اللجنة أن عمرو دياب ينافس على جوائز،  أفضل مطرب للقارة الأفريقية، كما دخل مع المطرب الشعبى حكيم والجزائرى الشاب بلال سباق الفوز بلقب أفضل مطرب لمنطقة شمال أفريقيا.

ويدخل حكيم مع الشاب بلال  ايضا سباق الفوز بلقب أفضل مطرب للاغنية الشعبية مع العديد من المتسابقين،ومنهم فرقة “مشروع نيل”لتى تضم المطربة دينا الوديدى.

 وتعلن النتيجة النهائية يوم 9نوفمبرالمقبل فى  العاصمة النيجيرية “لاجوس”،وذلك عقب نهاية التصويت الذى يتم مناصفة بين لجنة التحكيم،و الجمهور الذى يدلى بصوته عبر موقع المسابقة،ويحسم بنسبة50% نتيجة الفائزين .

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