أخبار عاجلة

رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل -
الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق -
وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي -
مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت -
وزارة الطاقة اﻷردنية: ﻻ مخاوف من إشعاعات مفاعل ديمونا -
السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - فورين بوليسي : قضية مكافحة الإرهاب قربت بشكل كبير بين السيسي وترامب -
مساء dmc - باحثة بمؤسسة كارنيجي للسلام : هناك دفء شخصي بين الرئيسين السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اكتشاف نوع نادر من الديناصورات بفنزويلا

Google+ Print
اكتشاف نوع نادر من الديناصورات بفنزويلا اكتشاف نوع نادر من الديناصورات بفنزويلا

أرشيفية

اكتشف فريق من العلماء الدوليين حفرية نوع نادر من الديناصورات، آكلة اللحوم ،غربي فنزويلا، وفقا لبحث نشر الأربعاء، في دورية (رويال سوسيتي اوبن ساينس).

وذكر البحث أن الديناصور، البالغ طوله 1.5 متر تقريبا، ومن المعتقد أنه عاش قبل 200 مليون عام، كان له “مجموعة فريدة من الخصائص في تركيبة مفاصل عظم الساق”.

واكتشفت بقايا عظم الفخذ والساق من الديناصور “تاتشيرابتور” بعد بحث استمر 20 عاما.

وجاء في البحث “الاسم العام للديناصور مشتق من ولاية تاتشيرا، الولاية الفنزويلية التي اكتشفت فيها الحفرية، بينما كلمة رابتور (وتعني باللاتينية “اللص”) تشير إلى غريزة الافتراس عند الحيوانات”.

ويأمل العلماء حسبما ذكرت صحفية “سكاى”الإلكترونية أن تقود المزيد من أعمال البحث في الصخور البركانية في المنطقة إلى اكتشاف حفريات أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا