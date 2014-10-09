اكتشاف نوع نادر من الديناصورات بفنزويلا

اكتشف فريق من العلماء الدوليين حفرية نوع نادر من الديناصورات، آكلة اللحوم ،غربي فنزويلا، وفقا لبحث نشر الأربعاء، في دورية (رويال سوسيتي اوبن ساينس).

وذكر البحث أن الديناصور، البالغ طوله 1.5 متر تقريبا، ومن المعتقد أنه عاش قبل 200 مليون عام، كان له “مجموعة فريدة من الخصائص في تركيبة مفاصل عظم الساق”.

واكتشفت بقايا عظم الفخذ والساق من الديناصور “تاتشيرابتور” بعد بحث استمر 20 عاما.

وجاء في البحث “الاسم العام للديناصور مشتق من ولاية تاتشيرا، الولاية الفنزويلية التي اكتشفت فيها الحفرية، بينما كلمة رابتور (وتعني باللاتينية “اللص”) تشير إلى غريزة الافتراس عند الحيوانات”.

ويأمل العلماء حسبما ذكرت صحفية “سكاى”الإلكترونية أن تقود المزيد من أعمال البحث في الصخور البركانية في المنطقة إلى اكتشاف حفريات أخرى.