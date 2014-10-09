أمريكا: واشنطن تراقب الوضع في كوباني وتواصل قصف داعش في العراق

قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها تراقب الوضع في مدينة كوباني على الحدود السورية التركية عن كثب، وأضافت أن المؤشرات تدل على أن الميليشيات الكردية لاتزال تواصل سيطرتها على معظم المدينة وتتصدى لمقاتلي تنظيم داعش هناك.

وأعلن بيان صدر عن القيادة الأمريكية أن الطائرات الحربية الأمريكية وطائرات دول التحالف نفذت ثماني ضربات جوية بالقرب من كوباني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما أسفر عن تدمير خمس عربات مدرعة ومستودع للإمدادات تابع لتنظيم داعش ، بالإضافة إلى أحد مقار القيادة والسيطرة، وتماني ثكنات تابعة للتنظيم الارهابي.

وفي ذات السياق، شنت الطائرات الحربية الأمريكية ثلاث ضربات جوية منفصلة ضد مواقع داعش في شمال غرب الرمادي والموصل وجنوب كركوك في العراق، مما أدى إلى تدمير مركز للتفتيش أقامه التنظيم، وموقعين قتاليين وأربع آليات خاصة به.

أ ش أ