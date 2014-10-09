بالفيديو: القوات المسلحة تُسلم 178 أسرة تعويضات لتضررهم من أحداث «الدابودية والهلايل»بأسوان

​نظمت القوات المسلحة، احتفالية كبري لتسليم تعويضات لـ 178 أسرة تضررت من الأحداث الأخيرة التي شهدتها أسوان بين قبيلتي الدابودية وبني هلال، مطلع إبريل الماضي، حيث تم توزيع “3 أجهزة كهربائية” لكل اسرة عبارة عن ثلاجه 12 قدم وبوتوجاز وغسالة فول أتوماتيك.

وشهد الاحتفالية، اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان، واللواء يحيي طه الحميلي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، و نائباً عن وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى.

كما حضر الإحتفالية، اللواء محمد مصطفي مدير أمن أسوان، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، وأعضاء لجنة المصالحة، علاوة علي المئات من أبناء الدابودية وبني هلال، والذين قدموا الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى و للقوات المسلحة، للدورالوطني في احتواء الأحداث سريعاً، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدين علي أن ما حدث هو فتنة كبرى، استهدفت إحداث الفوضي وزعزعة المجتمع الأسواني بطريقة شيطانية، لضرب السياحة وتعطيل عجلة التنمية والبناء.

وقد أشاد المحافظ فى كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، بمساندة ودعم رئـيس الجمهورية، ورئـيس الـوزراء، وأيضاً وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والأوقاف، بالإضافة إلى الدور الرائد والمستنير لفضيلة الأمام الاكبر الدكتور” أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف” والدور الداعم والبناء للدكتور “على جمعه” رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، مؤكداً علي الرعاية الكريمة، التي تقدمها القوات المسلحة، لأبناء الشعب المصرى فى كل مكان على أرض الوطن، وفى جميع المناسبات، لتثبت دائماً بأنها ليست فقط الدرع الواقي، والحصن المنيع أمام أى محاولات خارجية تهدد مقدرات الوطن و مكتسباته.

وشدد مصطفي يسري، على ضرورة توخى الحذر من ترديد الإشاعات والدعوات الهدامة، وهو الذى يستلزم التكاتف والتماسك ومواجهة الفتن، وخاصة أن أســوان تحتاج لكل يد تبني وتعمر، لتعود لسابق عهدها كقبلة للسياحة العالمية، وقلعـة للصنــاعة المصــرية وملتقي للحضـــارات والثقافـــات والفنـــون.

فيما أكد اللواء يحيي الحميلي، علي أن هذه الاحتفالية التي تنظمها القوات المسلحة، تعكس مدى الاطمئنان الكامل إلي استقرار الأوضاع، واتمام المصالحة بين الدابودية وبني هلال، مما ييبرز الجهود التي بذلت من جميع مؤسسات وأجهزة الدولة، لاحتواء الموقف في وقت قياسي، وبمتابعة مستمرة من الفريق أول صدقي صبحي القائد العام ووزير الدفاع.

وأضاف أنه، بمجرد عرض مطلب محافظ أسوان، بمشاركة القوات المسلحة في تعويض المضارين من هذه الأحداث، فقد صدق وزير الدفاع علي صرف الأجهزة الكهربائية، حرصاً من القوات المسلحة علي مشاركة شعبها في جميع المواقف، وهو الذي يثبت للعالم بأن مصر كتلة واحدة أمام أي محاولات لتفتيت وحدة الصف.