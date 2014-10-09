صندوق النقد الدولي يؤكد مواصلة مشاوراته مع مصر لتقديم الدعم اللازم لها

أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الخميس، أن الصندوق يشارك بقوة في دعم الدول العربية التي تمر حاليا بالمرحلة الانتقالية، وقالت إن الصندوق أقر مؤخرا عددا من البرامج التي تدعم دول العالم العربي ليس فقط تلك التي تمر بالمرحلة الانتقالية، بل أيضا الدول التي تعاني من مواجهات عسكرية وتدفق اللاجئين.

وأضافت لاجارد في مؤتمر صحفي عقدته على هامش أعمال اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين، أن الدول التي تمر بالمرحلة الانتقالية بذلت كثيرا من الجهود، مشيرة إلى الجهد الذي بذلته الحكومة المصرية لإصلاح منظومة الدعم وتبني شبكات الضمان الاجتماعي لدعم الفقراء والتعليم.

وأعربت لاجارد عن سعادتها لمشاركة مصر بوفد قوي خلال اجتماعات البنك والصندوق الحالية، مشيرة إلى أن الصندوق سيواصل مشاوراته مع مصر وتقديم كل ما في وسعه للتعاون مع الحكومة المصرية.. وأوضحت أنه تم عمل الكثير خلال المرحلة الانتقالية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها، إلا أنه ينبعي بذل المزيد من الجهود لتحقيق التقدم الاقتصادي المنشود.

أ ش أ