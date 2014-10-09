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«لافروف»: حل الأزمة الأوكرانية مشروط بالإصلاح الدستوري

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الحل الطويل الأمد للأزمة الأوكرانية مشروط بالإصلاح الدستوري من خلال مشاركة جميع الأقاليم والقوى السياسية الأوكرانية.

وقال لافروف، في تصريحات صحفية في العاصمة البيلاروسية، مينسك، الخميس: «الأمر المهم حاليا يتمثل في إطلاق الحوار الذي بدأت تظهر البوادر الأولى لعقده بين ممثلي كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين».

وأضاف: «يتعين أن يكون الحوار السياسي الشامل والإصلاح الدستوري بمشاركة جميع الأقاليم والقوى السياسية في أوكرانيا بمثابة خطوة تالية مهمة في حل الأزمة».

وذكر لافروف أن «هذه مهمة محورية، إذا كنا نقصد إيجاد حل طويل الأمد للأزمة الأوكرانية».

وانتقد وزير الخارجية الروسي مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، لتدخلها في الأزمة الأوكرانية، ونقلت وكالة أنباء «إيتار ــ تاس» الروسية عن لافروف قوله: «انخراط فيكتوريا نولاند في عملية الحوار بين كييف والمقاومة شرق أوكرانيا لن يعود بالنفع».

وأضاف: «لا أريد التعليق على ما صرحت به نولاند في كييف مؤخرا، وذلك نظرا لأن هذه المسؤولة قد لعبت دورا ضارا للغاية في جميع مراحل الأزمة الأوكرانية».

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