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جون كيري: تقدم مسلحي «داعش» في كوباني مأساة

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قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الخميس، إن تقدم مسلحي تنظيم «داعش» في بلدة كوباني الحدودية السورية «مأساة لكنه لن يثني الولايات المتحدة وحلفائها عن مواصلة إستراتيجيتهم في المنطقة على الأمد الطويل».

وتابع كيري، للصحفيين في بوسطن: «كوباني مأساة لأنها تجسد شرور (داعش) لكن ذلك لا علاقة له بالإستراتيجية أو الإجراءات الكاملة لما يحدث ردا على التنظيم».

واستولى مقاتلو «داعش» على أكثر من ثلث كوباني، وتقدموا على الرغم من الضربات الجوية، التي تقودها الولايات المتحدة، بينما تراقب القوات التركية الوضع لكنها لم تشارك في الضربات.

وأضاف: «لم يبق أمامنا سوى بضعة أسابيع لبناء التحالف، وما زال يجري توزيع المهام، والهدف الرئيسي لهذا المجهود هو إتاحة المجال للعراق حتى تكتمل حكومته، ويبدأ الهجوم المضاد».

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