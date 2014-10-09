ناشطات سعوديات يعدن إحياء حملة الحق في قيادة السيارات

أعلنت ناشطات سعوديات، الخميس، إعادة إحياء حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بالحق في قيادة السيارات للنساء في المملكة، وهو البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من القيادة.

ووقع أكثر من 2400 شخص على عريضة تطالب الحكومة السعودية برفع الحظر عن قيادة المرأة، على أن تصل الحملة ذروتها في 26 أكتوبر.

وتعتبر العريضة أن منع قيادة المرأة سببه التقاليد والعادات إذ لا يوجد أي نص ديني يحظر الأمر.

ونشر موقع العريضة تسجيلات مصورة لنساء يقمن بقيادة السيارات وهن يلبسن عباءات سوداء تغطي كل جسدهن ووجههن عدا العينين. ويتضمن الموقع «قائمة الشرف» التي تتضمن أسماء 108 نساء قمن بتحدي قرار منع القيادة.

وتدعو الناشطات النساء إلى نشر صور لهن وهن يقدن السيارات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع هاشتاج «اسوق_بنفسي».