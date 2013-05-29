بدر: الشعب المصري هو من يمول "تمرد"

كتب : سهيلة حامد منذ 1 دقيقة

أكد محمود بدر، المتحدث الرسمي باسم حملة "تمرد"، بعد أن وصل عدد الموقعين في حملة "تمرد"، إلى 7 مليون مواطن مصري، أن هناك بعض المحافظات لم يتم حصرها حتى الآن.

أشار بدر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، ويقدمه الإعلامي محمود سعد، أن الشعب المصري من ويدعم الحملة ويمولها.

تساءل الإعلامي عن المقر الذي يقوم بارسال الاستمارة، فقال بدر "أنا هاجى آخدها من حضرتك"، وأضاف كل من لديه استمارة "تمرد" يسلمها في المقر السرمي للحملة بـ 5 شارع معروف، أو المقرات الآتية: حزب المصريين الأحرار، الدستور، التيار الشعبي، الكرامة، التجمع.