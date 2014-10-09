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وزير الخارجية التركي يزور فرنسا غدا

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وزير الخارجية التركي يزور فرنسا غدا وزير الخارجية التركي يزور فرنسا غدا

وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو

أعلنت الخارجية التركية اليوم الخميس أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو سيتوجه إلى فرنسا غدا الجمعة في زيارة رسمية في إطار “البيان المشترك لتشكيل إستراتيجية إطارية للتعاون بين البلدين، والذي جرى التوقيع عليه خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى تركيا أواخر يناير الماضي.

وأفاد بيان الخارجية حسبما ذكرت (هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية) أن جاويش أوغلو ونظيره الفرنسي لوران فابيوس سيتناولان خلال لقائهما العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية، وتحديدا المستجدات في كل من سوريا والعراق.

ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية التركي، خلال الزيارة، أيضا بممثلي دوائر العمل الفرنسية والتركية.

 

أ ش أ

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