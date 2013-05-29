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مجدي الجلاد: فخور بترشح فيلمين وثائقيين من "لازم نفهم" لجائزة سمير قصير

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مجدي الجلاد: فخور بترشح فيلمين وثائقيين من "لازم نفهم" لجائزة سمير قصير مجدي الجلاد: فخور بترشح فيلمين وثائقيين من "لازم نفهم" لجائزة سمير قصير

كتب : فاطمة النشابي منذ 13 دقيقة

أعرب مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن ومقدم برنامج "لازم نفهم"، عن سعادته البالغة وفخره بترشح فيلمين وثائقيين عُرضا ببرنامج "لازم نفهم" إلى تصفيات جائزة سمير قصير.

كان برنامج "لازم نفهم" قد عرضت فيلما وثائقيا عن أزمة الحضانات في ، من إعداد مها البهنسي ودارين فرغلي، ومن إنتاج قناة "سي بي سي".

كما عرض البرنامج فيلم "لقمة نضيفة"، عن المصاعب التي تواجه كاسح للصرف الصحي في إحدى قرى الجيزة، وهو الفيلم الذي مولت إنتاجه مؤسسة التنوع الإعلامي "إم دي آي" بلندن ونفذته شركة وجود، وهو من إعداد هيثم دبور، والإنتاج الفني لأحمد عطية، وإخراج تامر عشري.

وترشح الفيلمان إلى تصفيات جائزة سمير قصير لصحافة حقوق الإنسان، والتي تقدمها مؤسسة تحمل اسم الصحفي اللبناني الراحل ببيروت.

وتُعد جائزة سمير قصير إحدى أرفع الجوائز الصحفية بالعالم العربي، وسيتم إعلان الفائز يوم الأحد القادم.

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