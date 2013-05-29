أخبار عاجلة

أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سواريز يغازل ريال مدريد

Google+ Print
سواريز يغازل ريال مدريد سواريز يغازل ريال مدريد

مدريد، (إفي): أعرب الأوروجواني لويس سواريز مهاجم ليفربول الإنجليزي اليوم عن ثقته من وجوده ضمن قائمة المطلوبين، لمشروع ريال مدريد الجديد.

ويبدو أن سواريز بدأ في مغازلة الريال من نهاية الموسم الجاري، وأصبح ليفربول شبة متيقن من رحيل اللاعب الأوروجوائي، ليبدأ في البحث عن بديل له.

وأكد نجم هجوم ليفربول في كثير من المناسبات، أنه سعيد مع الفريق، إلا أن الحياة في إنجلترا لا تروق لعائلته، وهو ما دفعه للتفكير في الانتقال للدوري الإسباني، حيث أن لديه عرضين من أتلتيكو مدريد والريال.

يذكر أن سواريز احتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، خلف الهولندي روبن فان بيرسي، وكان الأقرب للدخول لقائمة أفضل لاعب في البريميير، إلا أن اعتدائه على الصربي برانسلاف ايفانوفيتش في الدوري.

ويجمع النجم الأوروجوائي عقد بالنادي الإنجليزي، يستمر حتى 2016 وبشرط جزائي 35 مليون يورو، وهو ما لن يكون مانع للريال من أجل التعاقد معه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع