سواريز يغازل ريال مدريد

مدريد، (إفي): أعرب الأوروجواني لويس سواريز مهاجم ليفربول الإنجليزي اليوم عن ثقته من وجوده ضمن قائمة المطلوبين، لمشروع ريال مدريد الجديد.

ويبدو أن سواريز بدأ في مغازلة الريال من نهاية الموسم الجاري، وأصبح ليفربول شبة متيقن من رحيل اللاعب الأوروجوائي، ليبدأ في البحث عن بديل له.

وأكد نجم هجوم ليفربول في كثير من المناسبات، أنه سعيد مع الفريق، إلا أن الحياة في إنجلترا لا تروق لعائلته، وهو ما دفعه للتفكير في الانتقال للدوري الإسباني، حيث أن لديه عرضين من أتلتيكو مدريد والريال.

يذكر أن سواريز احتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، خلف الهولندي روبن فان بيرسي، وكان الأقرب للدخول لقائمة أفضل لاعب في البريميير، إلا أن اعتدائه على الصربي برانسلاف ايفانوفيتش في الدوري.

ويجمع النجم الأوروجوائي عقد بالنادي الإنجليزي، يستمر حتى 2016 وبشرط جزائي 35 مليون يورو، وهو ما لن يكون مانع للريال من أجل التعاقد معه.