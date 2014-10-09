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رونالدو: ريال مدريد بمقدوره الفوز بدوري الأبطال كل عام

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رونالدو: ريال مدريد بمقدوره الفوز بدوري الأبطال كل عام رونالدو: ريال مدريد بمقدوره الفوز بدوري الأبطال كل عام

(إفي): قال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إن هدفه خلال الموسم الحالي مع فريقه ريال مدريد الإسباني هو الفوز ببطولة دوري الأبطال الأوروبي، بعيدا عن الضغوط التي كان يتعرض لها الملكي الموسم الماضي لكي يتوج بلقبه العاشر في البطولة القارية التي غابت عن خزانته منذ عام 2002.

وفي تصريحات لمجلة (وورلد سوكر) الإنجليزية وتناقلتها وسائل إعلام إسبانية اليوم الخميس، قال كريستيانو: "الضغط كان كبيرا من أجل التتويج باللقب العاشر (في دوري الأبطال)، ولكننا الآن أكثر هدوءا. جميع من يلعبون في ريال مدريد يعون بالضغط الكبير على النادي، فنحن نتحدث عن أفضل فريق في العالم".

وأكد أن فريقا بحجم ريال مدريد يجب أن يثق في قدرته على التتويج بدوري الأبطال كل عام.

وفيما يتعلق بمدربه الحالي في الملكي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أشار صاروخ ماديرا: "إنه شخص رائع ومدرب عظيم. نحن سعداء معه كما أنه يقوم بعمل كبير".

ويرى كريستيانو أن المقارنة بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، تعد طبيعية "وباتت جزءا من حياتي. لدينا علاقة منافسة إيجابية، نحن لا نتحدث خارج الملعب ولكننا زملاء".

وحول المشكلات البدنية التي عانى منها أوضح أنه كان من الممكن أن يتعافى إذا توقف عن اللعب لفترة ولكنه ضغط على نفسه لكي لا يغيب عن المونديال الماضي بالبرازيل أو نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وأضاف أنه حقق أمرا جيدا مع الملكي حيث فاز الفريق بلقبه العاشر في التشامبيونز ليج، بينما لم يحقق البرتغالي الكثير في المونديال الذي ودعه من دور المجموعات.

ويرى المهاجم البرتغالي أن "الفوز لا يتحقق في الحياة بدون تضحية، يجب المخاطرة. أحيانا يقوم الرياضيون من النخبة بالمخاطرة بأجسادهم إلى أقصى درجة".

كما قال كريستيانو إن الفوز بجائزة مثل الحذاء الذهبي بمثابة تكليل لأهداف الفريق التي تم تحقيقها "فجائزة مثل هذه تمنح للعب جيدا في صفوف الفريق. وأنا لن أكذب، ففي الواقع كنت أود الفوز بها، وأرغب في أن أستمر كأفضل لاعب".

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