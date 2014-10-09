مدرب المكسيك: تشيتشاريتو سعيدا جدا بالرحيل عن مانشستر

(إفي): أكد المدير الفني للمنتخب المكسيكي لكرة القدم ميجل إيريرا، أنه يرى أن اللاعب خابيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" بات "سعيدا جدا" بعد أن انتقل من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.

قال إيريرا إنه يرى أن تشيتشاريتو بات في وضع جيد وهو سعيد جدا، مبينا أن رحيله عن الشياطين الحمر للانضمام إلى الملكي جاء في صالحه.

وأضاف أن تشيتشاريتو يتميز بالعزيمة القاطعة كما أن لديه الكثير من الحماسة والرغبة.

وفيما يتعلق بالمهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز، يرى إيريرا أنه يحتاج لإقناع الأرجنتيني ديجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد، بأنه لم يخطئ حينما ضمه إلى الروخيبلانكوس.

وأوضح أنه لم يستدع خيمنيز لقائمة المكسيك خلال وديتي هندوراس وبنما لكي يمنحه المزيد من الوقت من أجل التأقلم مع الروخيبلانكوس.

أما عن الحارس جييرمو أوتشوا فيرى إيريرا أنه بات "قلقا" بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء مع فريقه مالاجا الإسباني، رغم تألقه مع منتخب المكسيك خلال بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وأعرب المدرب عن أسفه حيال عدم مشاركة أوتشوا كأساسي مع مالاجا لاسيما وأنه يرى أن حارس الفريق الأساسي، الكاميروني كارلوس إدريس كاميني، قد "ارتكب أخطاء فادحة".

وأكد إيريرا أنه سيدفع بأوتشوا كأساسي وكقائد لمنتخب "التري" في ودية هندوراس المقررة مساء اليوم "فمن الضروري أن نقدم له الدعم ونؤكد أنه قدم أداء جيدا معنا".