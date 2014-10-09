فيرجسون: فان جال تخلص من نفايات يونايتد لبناء فريقه

امتدح السير أليكس فيرجسون أسطورة مانشستر يونايتد، الهولندي لويس فان جال المدير الفني للشياطين، مؤكدا أنه يقوم بعمل جيد.

وتولى فان جال قيادة يونايتد خلفا للمقال ديفيد مويس بسبب سوء النتائج، ويحتل الشياطين المركز الرابع بـ11 نقطة بثلاثة فوز وتعادلين وهزيمتين.

وقال فيرجسون في مقابلة مع تليفزيون مانشستر يونايتد: "فان جال قام بالعديد من التغييرات في الفريق". مضيفا "هو يقوم الآن بالأمر الصحيح عن طريق التخلص من النفايات وبناء فريقه".

وأشار المدرب الاسكتلندي المخضرم "فان جال لديه خبرة وقدرة على القيام بذلك ولقد اقترب من الوصول لذلك بشكل رائع".

ويعاني يونايتد بعد رحيل فيرجسون من عدم استقرار فني بخلاف النتائج السيئة، مما دفع إدارة النادي في التعاقد مع نجوم مثل أنخل دي ماريا ورادميل فالكاو في الصيف الماضي.