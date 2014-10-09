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7 لاعبين فقط في مران برشلونة

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7 لاعبين فقط في مران برشلونة 7 لاعبين فقط في مران برشلونة

برشلونة، (إفي): أجرى فريق برشلونة الإسباني اليوم الخميس جلسة مران بحضور سبعة لاعبين فقط، من بينهم المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين الذي شارك بشكل جزئي في التدريبات.

وحظي مران اليوم بمشاركة جودي ماسيب ومارتين مونتويا ودوجلاس بيريرا وأدريانو كوريا وداني ألفيس وتشافي هرنانديز.

وشارك فيرمايلين في جزء من المران، رغم أنه لم يخض حتى الآن أي مباراة رسمية مع الفريق.

ويعود البرسا للمران من جديد غدا الجمعة بدءا من الساعة 10:00 ت م (08:00 ت ج)، استعدادا لمباراته أمام إيبار بعد غد السبت في الجولة الثامنة من الليجا.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين عن فالنسيا صاحب الوصافة.

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