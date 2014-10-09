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تنس - ديوكوفيتش يفوز بصعوبة أمام كوكوشكين ويتأهل لربع نهائي شنغهاي

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تنس - ديوكوفيتش يفوز بصعوبة أمام كوكوشكين ويتأهل لربع نهائي شنغهاي تنس - ديوكوفيتش يفوز بصعوبة أمام كوكوشكين ويتأهل لربع نهائي شنغهاي

شنغهاي (الصين) (إفي): حقق لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، الفوز بصعوبة على منافسه الكازاخي ميخائيل كوكوشكين بواقع 6-3 و4-6 و6-4 في مباراة استمرت ساعتين وست دقائق في ثمن نهائي بطولة شنغهاي للأساتذة.

وبهذا الفوز يتأهل ديوكوفيتش إلى ربع نهائي شنغهاي، ليضرب موعدا في الغد مع الإسباني ديفيد فيرير، الذي فاز بدوره على منافسه الاسكتلندي آندي موراي بواقع 2-6 و6-1 و6-2 .

وبدأ اللاعب الصربي المباراة بقوة وفاز في المحموعة الأولى، لكن منافسه كوكوشكين انتفض في المجموعة الثانية، مما أدى إلى خوض مجموعة ثالثة انتهت بفوز ديوكوفيتش.

وأبدى اللاعب الكازاخي رغبة في عدم السماح للمصنف الأول عالميا للفوز عليه بسهولة وأظهر روحا قتالية على مستوى المنافسة خلال النصف الأول من المجموعة الثالثة إلى أن استطاع ديوكوفيتش حسم المباراة لصالحه في النهاية.

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