حكم #الفرصة_الأخيرة - صفعة إهانة .. ووش السعد على مصر

يستعد الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة المباراة المرتقبة بين مصر وبوتسوانا، في التصفيات المؤهلة للمغرب 2015، حكم يعتبر "وش السعد" على مصر ولكنه صاحب واقعة "صفع" شهيرة.

ويحل المنتخب المصري ضيفا على بوتسوانا يوم الجمعة في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2015.

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لقاء الفرصة الأخيرة أمام المنتخبين، إذ خسر المنتخب المصري أمام السنغال وتونس على التوالي، بينما تلقي منتخب بوتسوانا هو الأخر هزيمتين أمام السنغال وتونس.

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ويقود الحكم الدولي الإثيوبي تيسيما إدارة المباراة ويعاونه كلا من حسن ياسين من جيبوتى وكيندى موسى من إثيوبيا والحكم الرابع بيلاى تاديسى من إثيوبيا.

باملاك بدأ مسيرته مع التحكيم عام 2002 قبل أن يحصل على الشارة الدولية بعدها بسبع سنوات، وكانت مباراة جيبوتي وجمهورية الصومال عام 2010 أول مبارياته الدولية.

وش السعد

ظهور تيسيما في مباراة طرفها مصر، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، إذ أن الحكم الإثيوبي كان "وش السعد" على الأهلي المصري.

وأدار تيسيما أول مباراة للأهلي في بطولة إفريقيا موسم 2013 وكانت في الملاعب التونسية أمام النادي البنزرتي في التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات من البطولة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يفوز الأهلي إيابا 2-1 ويتأهل إلى دور المجموعات.

تأهل إلى المجموعات تابعه تأهل إلى نصف النهائي ثم النهائي ثم التتويج باللقب الإفريقي الثامن في تاريخ القلعة الحمراء.

وعلى مستوى المنتخبات أدار تيسيما مباراة الفراعنة أمام غينيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بالبرازيل 2014.

لقاء انتهى بفوز منتخب مصر برباعية مقابل هدفين، لينجح المنتخب في التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وأدار باملاك اللقاء بشكل جيد جدا، إذ أخرج المدافع الغيني كامل زياتي بالبطاقة الحمراء، إلى جانب احتسابه لركلة جزاء صحيحة للمنتخب المصري.

الصفعة الشهيرة

كان تيسيما حاضرا على واقعة غريبة في الملاعب الإفريقية، إذ "صفع" بقوة اعتراضا على قراره باحتساب ركلة جزاء.

ففي تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2014 وخلال لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بين بنين ورواندا، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح رواندا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ركلة جزاء ألغت تقدم بنين وأسفرت عن نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

ولم يتحمل مدافع بنين عبد الخالد أكيولا أدينون قرار للحكم، ليعترض بشدة ويشتبك مع الحكم بالأيدي ليخرج مطرودا من الملعب.

مجموعة ثامنة شهدت تصدر المنتخب الجزائري وتأهله للمرحلة النهائية من التصفيات، قبل أن ينجح في حجز مكانا في البرازيل.

هجوم عنيف

تلقي الحكم الإثيوبي هجوما عنيفا من قبل الإعلام الزامبي وذلك نظرا لإدارته " السيئة" لمباراة نكانا الزامبي والنجم الساحلي التونسي خلال بطولة كأس الكونفدرالية.

لقاء ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي شهدت تأهل الأهلي المصري إلى نصف النهائي قبل أن يتأهل إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه، في انتظار مواجهة سيوي سبورت في النهائي.

في لقاء النجم الساحلي ونكانا احتسب تيسيما ركلتي جزاء مشكوك في صحتهم لصالح النجم، جعل النادي التونسي يقترب من إدراك نقطة تعادل " حاسمة" أمام نكانا.

إلا أن المباراة انتهت بفوز الفريق الزامبي برباعية مقابل ثلاثة، فوز لم يمنع الإعلام الزامبي من الهجوم العنيف على الحكم.