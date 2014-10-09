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تأجيل محاكمة المتهمين بخطف وقتل طفل بقنا لجلسة 10 ديسمبر

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تأجيل محاكمة المتهمين بخطف وقتل طفل بقنا لجلسة 10 ديسمبر تأجيل محاكمة المتهمين بخطف وقتل طفل بقنا لجلسة 10 ديسمبر

أرشيفية

قررت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار الدكتور يوسف المراغى تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل بعد رفض أسرتة دفع فدية مالية لجلسة 10 ديسمبر المقبل.

تعود أحداث الواقعة إلى شهرفبراير الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا  بلاغًا بالعثورعلى جثة الطفل “يوسف حسين”11 سنة تلميذ بالصف السادس الإبتدائى ملقاة داخل أحد المصارف بقرية كوم يعقوب بأبوتشت.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة كلًا من ” محمد .ع. م ” 22 سنة و”إسلام ن. م ” 18 سنة و”أحمد ح. م ” 15 سنة حيث قاموا بخطف المجنى عليه وطالبوا أسرتة بدفع 200 آلف جنية لإطلاق سراحة وأثناء محاولة الطفل الهرب قاموا بخنقة بإيشارب حتى لفظ أنفاسة وأخفو جثته داخل مصرف.

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