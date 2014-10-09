الرئيس السوداني عمر البشير يزور مصر 18 أكتوبر

يقوم الرئيس السوداني عمر البشير، بزيارة رسمية إلى مصر، في الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري.

وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى مصر، في تصريح لوكالة السودان للأنباء اليوم الخميس- إن زيارة الرئيس البشير-تستغرق يومين- ستعطى انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مشيرا إلى أن اجتماعات وزيري خارجية مصر سامح شكري والسودان علي كرتي التي عقدت اليوم بمقر وزارة الخارجية المصرية عكست رغبة البلدين والتزامهما الكامل بتعزيز علاقات التعاون بينهما في كافة المجالات.

وأوضح السفير عبد المحمود, أن كرتي وسامح اتفقا على ضرورة تعزيز الهياكل المؤسسية لعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بهدف إضفاء الفعالية عليها لتحقيق الانطلاق المرجوة لتلك العلاقات، لافتا إلى انه تقرر عقد اجتماعات مشتركة بالخرطوم عقب الزيارة المرتقبة للبشير إلى القاهرة بمشاركة الوزراء المعنيين لبحث السبل التي تفضي لتطوير علاقات البلدين في كافة المجالات .

وأشار السفير السوداني، إلى أن الجانبين السوداني والمصري عبرا عن رضائهما عن سير المفاوضات الخاصة بسد النهضة على خلفية النتائج الايجابية لاجتماعات الخرطوم واجتماع أديس أبابا، كما تطرقا إلى الأوضاع في ليبيا على ضوء الجهود التي تقوم بها مجموعة دول الجوار لمعالجة تلك المشكلة.

أ ش أ