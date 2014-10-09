محافظ القاهرة : البدء في إزالة الصخور المعلقة بهضبة المقطم

أطلق الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة إشارة البدء في أعمال تهذيب وإزالة الصخور المعلقة بهضبة المقطم بطريق الصاعد والهابط للمقطم أمام أبراج التليفزيون.

وأكد المحافظ، في تصريح له اليوم الخميس، أن ما تقوم به المحافظة هو إجراء وقائي بهدف حماية المواطنين من بعض الصخور المقلقلة خشية وقوعها بصورة مفاجئة وذلك تطبيقاً لتوجيهات اللجنة العلمية المشكلة بمعرفة المحافظة من أساتذة وخبراء متخصصين في مجالات الهندسة والجيولوجيا من كبار أساتذة كليات الهندسة وهيئة الثروة المعدنية والمساحة الجيولوجية .

وأضاف أن العمل جاري على مساحة 100 م بمعرفة شركة المقاولون العرب وبعرض حوالي 10 أمتار للتخلص من الصخور المعلقة والفيالق الموجودة بها .. مشيرا إلى أن اللجنة العلمية تعمل على توفير الحلول المثلى لصيانة هضبة المقطم.

وقال محافظ القاهرة “لقد وضعنا حلا عاجلا وهو ما يتم حالياً والذي استدعى غلق الطريق ثلاثة أيام حفاظا على سلامة المواطنين ، والحل الآخر جاري إعداده من خلال كلية الهندسة بجامعة القاهرة وذلك بدراسة كافة مناطق الخطورة ووضع الحلول الهندسية المثلى للحفاظ على الهضبة” .

وطالب المحافظ الشركة المنفذة بزيادة أعداد المعدات لسرعة إنتهاء العمل في الموعد المحدد مع توفير السيارات لتحميل الصخور التي تم إزالتها من على الطريق .

أ ش أ