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«الحمد لله»: جئنا إلى غزة لتعمير ما دمرته الحرب الإسرائيلية

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أكد رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية، رامي الحمد الله، إن حكومته ستباشر في إعادة إعمار قطاع غزة، وبناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وقال الحمد الله، في مؤتمر صحفي عقده صباح الخميس، في معبر بيت حانون (إيريز) شمال القطاع عقب وصوله برفقة وزراء حكومته، قادمين من الضفة الغربية، في أول زيارة إلى غزة منذ تشكيل في يونيو الماضي: «جئنا اليوم إلى غزة، بهدف إعادة الحياة الطبيعة لها».

وشنت إسرائيل في 7 يوليو الماضي حربًا على قطاع غزة، استمرت 51 يومًا، وتسببت في مقتل 2159 فلسطينيًاً، وإلحاق دمار واسع في المنازل والبنية التحتية.

وأكد الحمد الله أن الحكومة ستعمل على «إغاثة قطاع غزة بشكل عاجل، وتنتقل وفق خطة وطنية اقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة». وأضاف: «سنحمل من غزة إلى مؤتمر المانحين لإعادة إعمار القطاع والمقرر عقده في القاهرة، الأحد المقبل، رزمة من المشاريع الإغاثية والتنموية، وحشد المزيد من الدعم لتوفير حياة كريمة لسكان القطاع».

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