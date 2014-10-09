عميد “تجارة الزقازيق” ينفي إصدار قرار بمنع الاختلاط بين الطلبة والطالبات داخل الحرم الجامعي

نفى الدكتور محمد الشوادفي عميد كلية تجارة الزقازيق، مانُشر بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول إصدار أمن جامعة الزقازيق، قرارُا بمنع جلوس طالب مع فتاة داخل الحرم الجامعي سواء بمدرج أو قاعات، ومن يخالف ذلك من الطلاب سيتم إحالته لمجلس تأديب وإخطار ولي أمره.

وأكد الشوادفي أن الدراسة تسير بشكل طبيعي داخل الحرم الجامعي، وأن إدارة الجامعة لا تعلم شيئًا عن المنشور الذي نُسب للجامعة، مشيرة إلى أنه يهدف لإثارة البلبلة .