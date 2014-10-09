مقتل 4 من رجال الشرطة الإيرانيين في هجوم مسلح في بلوشستان

قتِل أربعة من رجال الشرطة الإيرانيين اليوم الخميس في هجومين مسلحين على قاعدة حدودية في محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وذكرت قناة (برس تي في) الإخبارية الإيرانية أن الحادث وقع في محيط مدينة سروان بالقرب من الحدود مع باكستان، وعلى الفور، فتحت الشرطة تحقيقا للتعرف على مرتكبي ذلك الهجوم المسلح في تلك المنطقة، التي شهدت عددا من الهجمات الإرهابية خلال الأعوام الأخيرة.

يذكر أنه في السادس من فبراير الماضي، قام عناصر ما يسمى بـ “جيش العدل”- المكون من السنة في إيران – باختطاف خمس من أفراد حرس الحدود الإيرانيين في ذات المنطقة واصطحبوهم إلى الأراضي الباكستانية، وتم تحرير الرهائن لاحقا، كما قامت نفس المجموعة في أكتوبر من العام الماضي بالهجوم على أفراد حرس الحدود ما أدى لمقتل 14 عنصرا وإصابة 6 آخرين.

أ ش أ