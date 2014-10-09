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البورصة تنهي الأسبوع على تراجع مؤشرها الرئيسي بفعل مبيعات الأجانب

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البورصة تنهي الأسبوع على تراجع مؤشرها الرئيسي بفعل مبيعات الأجانب البورصة تنهي الأسبوع على تراجع مؤشرها الرئيسي بفعل مبيعات الأجانب

البورصة

أغلق المؤشر الرئيسي على اللون الأحمر، بضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية، مع حفاظ مؤشري EGX70 وEGX100 على اللون الأخضر، ليغلق رأسمال البورصة السوقي على قيمة سجلت 524 مليار و659 مليون جنيه.

تم التداول على إجمالي 100 مليون و251 ألف سهم، بقيمة تداول إجمالية 532 مليون و441 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 24 ألف و697 صفقة، تمت على أسهم 181 شركة، صعد منها 96، بينما تراجعت 61 شركة.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.36%، بمقدار 35 نقطة، ليسجل 9,552.01 نقطة.

صعد أيضاً مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.26%، بمقدار نقتطين، ليسجل 651.69 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.17%، بمقدار نقتطين، ليسجل 1,182.82 نقطة.

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