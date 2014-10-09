مليون و700 ألف جنيه من صندوق التنمية المحلية لتمويل 515 مشروع بالمنيا خلال عام

قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إن إجمالي القروض التي حصل عليها الشباب عبر صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من1-1-2014 حتى 8-10-2014 بلغت 1786700 جنيهاً،موزعة على 521 منتفعا بإجمالي مشاريع بلغ 515 مشروعا.

ودعا المحافظ الشباب للاستفادة من المزايا التي يقدمها صندوق التنمية المحلية من خلال إقراض الشباب بفائدة تصل إلى 6% ، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة، وتتنوع المشروعات الصغيرة التي يتم تنفيذها في عدة مجالات اقتصادية مثل المشروعات الإنتاجية والمشروعات التسويقية والمشروعات الخدمية ذات العائد المالي مثل إصلاح وصيانة الأجهزة الكهربائية إلى جانب مشروعات دعم الورش الحرفية وتطويرها والآلات والمستلزمات الزراعية.

وأشاد المحافظ بالجهود التي قامت بها إدارة التنمية بالمحافظة في الترويج للإقراض من الصندوق وتحصيل وتوريد مستحقاته بنسبة بلغت 99.21% ،حيث احتلت المحافظة المركز الثاني على مستوى محافظات الجمهورية في نسب سداد القروض ،معربا عن أمنياته باستمرارالادارة في هذا الأداء لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لأبناء المحافظة وتوفير فرص عمل حقيقية.

وأكد جرجس اليشع مدير عام إدارة التنمية بالمحافظة إن هناك عدة معايير يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على قرض صندوق التنمية المحلية منها أن يكون السن من 21-55 سنة للمنتفع والضامن معا ،وأن يتم تنفيذ المشروع داخل الوحدة المحلية المتقدم إليها طالب القرض ،حيث يتم استقبال طلبات الحصول على القروض داخل كل إدارة تنمية بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن.

وحول نوعية المشروعات التي يشترط الصندوق تنفيذها، أضاف مدير إدارة التنمية تشمل المشروعات أكثر من 109 مشروعا منها تربية وتسمين الحيوانات، بيع قطع غيار الآلات الزراعية ومنافذ بيع الأعلاف وبذور وتقاوي الحاصلات الزراعية إلى جانب تطوير ورش النجارة والخراطة وورش اللحام والحدادة والبلاط وإصلاح الآلات الزراعية ومواتير رفع المعدات الثقيلة ومعدات المحاجر ومشروعات خاصة بتصنيع المخللات.