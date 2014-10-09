طلاب الثانوية العامة يحتجون أمام «التعليم العالي» للمطالبة بفتح التحويل الورقي

نظم العشرات من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالى بشارع قصر العينى، للمطالبة بفتح باب التحويلات الورقية للطلاب الذين تم توزيعهم فى مناطق بعيدة عن مناطقهم الجغرافية.

ووقعت مشادات كلامية بين أولياء الأمور الراغبين فى تحويل أبنائهم، وبين أفراد أمن الوزارة الذين قاموا بمنعهم من دخول الوزارة، وقام الأمن بإدخال عدد محدد من الطلاب وأولياء أمورهم الذين تقدموا بشكوى والتماسات إلى مكتب الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، على أن يقوم الأمن بإدخال مجموعة أخرى لمنع التكدس فى مكتب التنسيق الذي فتح باب تقديم الالتماسات.

وقال أحد الطلاب لـ«المصرى اليوم» إنه دخل المكتب وأبلغوه بأن الوزير لم يوافق حتى الآن على فتح باب التحويلات الورقية، واكتفوا بأن نقدم التماسات وشكاوى برغباتنا وأسباب التحويل، على أن يتم النظر فى هذه الشكاوى وإبلاغنا من خلال أرقام التليفونات.

وأضاف: «أنا طالب من القاهرة وتم توزيعى على جامعة المنوفية، وليس لى أقارب أو معارف حتى أقيم عندهم، وفى نفس الوقت لا أستطيع الذهاب يوميا إلى جامعة المنوفية، مشيرًا إلى أنهم لا يريدون تحويل وإنما يريدون تقليل الاغتراب».