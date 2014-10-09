جوائز «نوبل».. واشنطن في الصدارة وغموض حول «السلام»

أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية في ستوكهولم على مدار الأيام الماضية أسماء الفائزين بجوائز نوبل، فيما لم يعلن بعد الفائز بجائزة نوبل للسلام، وسط حديث عن تعليقها هذا العام.

وتمنح جوائز نوبل في 5 مجالات، هي (الآداب، الطب، الكيمياء، الفيزياء، السلام)، وتحمل الجائزة هذا الاسم نسبة إلى مخترع الديناميت ألفريد نوبل، ويتم منحها للعلماء منذ عام 1901، وفقا لوصيته.

وفاز الأمريكي جون أوكيف والنرويجيين ماي- بريت موسر وإدفارد آي موسر بجائزة نوبل للطب لعام 2014، بحيث وسيحصل العالم الأمريكي على نصف قيمة الجائزة، بينما سيحصل الزوجان على النصف الآخر مناصفة.

وفاز الباحثون الثلاثة على هذه الجائزة لاكتشافهم الخلايا التي تشكل نظام التموضع بالمخ.. وقالت الأكاديمية السويدية، في بيان، إن هذه الاكتشافات «حلت مشكلة شغلت الفلاسفة والعلماء لقرون»، وأظهرت «كيف يرسم المخ خريطة للفضاء المحيط بنا وكيف نشق طريقنا عبر بيئة مركبة».

وجائزة نوبل في الطب هي أولى جوائز نوبل التي يتم منحها كل عام.

أما جائزة نوبل في الفيزياء فذهبت هذا العام إلى العلماء اليابانيين إسامو أكاساكي وهيروشي آمانو وشوجي ناكامورا لاختراعهم كفاءة الصمامات الثنائية الباعثة للضوء الأزرق.

وترجع أهمية الاختراع تمكينه البشرية من الوصول إلى مصادر أكثر توفيرًا للطاقة للحصول على الضوء الأبيض الساطع.

في حين تقاسم كل من العالمين الأمريكيين إيريك بيتزيج وويليام مورنر مع العالم الألماني شتيفان هيل الفوز بجائزة نوبل للكيمياء.

وفاز العلماء الثلاثة بالجائزة لتطويرهم الفحص المجهري التألقي فائق التحليل، وأدى العمل الرائد للعلماء الثلاثة إلى نقل المجهر الضوئي إلى مستويات جديدة من تكنولوجيا النانو، كما أكدت ذلك الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في بيان منح الجائزة البالغ قيمتها 8 ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).

كما فاز الكاتب الفرنسي، باتريك مودينو، أحد أبرز الكتاب الفرنسيين منذ حقبة التسعينات، بجائزة نوبل للآداب.

وكان من بين المرشحين الأوفر حظًا حسب التكهنات قبيل الإعلان عن الفائز: «الكيني نجوجي واثيونج أو، الياباني هاروكي موراكامي، البيلاروسية سفيتلانا أليكسيفيتش، والسورى المولد على أحمد سعيد أسبر الشهير باسم (أدونيس)».

يأتي هذا في الوقت الذي مازال فيه مصير جائزة نوبل للسلام مجهولا حتى الآن، في ظل حديث عن حجب الجائزة، رغم تسريبات أشارت إلى إمكانية فوز الأمريكي إدوارد سنودن أو بابا الفاتيكان فرانسيس الأول أو الباكستانية ملالا يوسف زاي المناهضة لطالبان.. وسبق أن حجبت الجائزة 19 مرة.