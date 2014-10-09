تأجيل رابع جلسات إثبات نسب توأم الفنانة زينة من أحمد عز لـ 23 أكتوبر‎

قررت محكمة الأسرة المنعقدة بمحكمة مدينة نصر برئاسة المستشار رفيق السعدى تأجيل نظر ثالث جلسات دعوى إثبات النسب المرفوعة من الفنانة زينة ضد الفنان احمد عز والتى تطالبه فيها بإثبات نسب طفليها التوام وتسجيلهما باسمه، إلى جلسة 23 أكتوبر الجارى لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة .

وجاء بنص الدعوى القضائية التى أقامتها زينة ضد أحمد عز، بأن الاثنان تزوجا بتاريخ 15 يونيو الماضى ولا تزال على عصمته حتى الآن حسبما ذكرت صحفية الدعوى، وأن الاثنين قد تعاشرا فى مصر بعد الزواج ثم غادر أحمد عز مصر متجهًا إلى أمريكا وتم اللقاء بينهما هناك واستمرا لمدة 10 أيام يحتفلا بالزواج، وقبل حلول شهر رمضان عادا إلى مصر بعد أن مكثا فى لندن “ترانزيت” 4 ساعات.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن الاثنان عاودا السفر إلى إيطاليا ومنها إلى امستردام لمدة يوم واحد ثم إلى جزيرة سردينيا، حيث أقاما بها، ثم توجها إلى روما مرة أخرى ومنها عادا إلى القاهرة.

وكشفت صحيفة الدعوة أن الفنانة زينة اكتشفت أنها حامل، واستعدا لعقد زواج رسميًا وتوثيقه بعد عقد الزواج شرعيًا فى بداية الأمر، حتى تلد فى ظل زواج رسمى إلا أن احمد عز أنكر واختلق المشاكل خاصة بعدما وضعت الفنانة زينة على فراش زوجيته الصحيحة التؤام “زين الدين وعز الدين” بتاريخ 10 فبراير الماضى.

وأكدت زينة فى الدعوى التى أقامتها ضد أحمد عز أن النسب ثابتًا فى حقه لأنها زوجته وجاءت بالتؤام على فراشه الشرعى، إلا أنه ظهر فى وسائل الإعلام والمحاضر الرسمية ينفى ولديه دون وجه شرعى، وأوضحت زينة أن ما فعله احمد عز يشينها ويشهر بها حيث أنها شخصية معروفة.