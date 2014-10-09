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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في القطارات بقنا

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في القطارات بقنا ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في القطارات بقنا

أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث السكة الحديد من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين داخل القطارات بالإكراه بمحطة سكة حديد قنا.

كان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا قد تلقى اخطارا بضبط تشكيل عصابي للسرقة بالإكراة داخل القطارات.

كشفت التحريات أنه أثناء قيام قوة أمنية بتمشيط الحالة الأمنية بالمحطة تلقوا استغاثة من أحد المواطنين و تبين قيام كلا من “محمد .ح . ح” 23 عامل و”صلاح . ح . ع” 16 عامل بسرقة حافظة نقود المدعو” على . ع . ط ” 23 عامل أثناء نومه داخل القطار رقم 91 حيث قاما بتمزيق جيب جلبابه بشفرة موس حلاقة.

تم ضبط المتهمين وبتفتيشهما عثر بحيازة الأول على مبلغ 100 جنيه وشفرة موس وهاتفين محمول و3 سجائر ملفوفة بنبات البانجو المخدر بحوزة المتهم الثانى ونصف قرص من عقار التامول المخدر و2 شفرة موس حلاقة وتبين قيامهما بتكوين تشكيل عصابى فتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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