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في ثاني أيام الجسر الجوي.. مصرللطيران تسير 16 رحلة لنقل 4400 حاجاً

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في ثاني أيام الجسر الجوي.. مصرللطيران تسير 16 رحلة لنقل 4400 حاجاً في ثاني أيام الجسر الجوي.. مصرللطيران تسير 16 رحلة لنقل 4400 حاجاً

تُسير شركة مصرللطيران اليوم 16 رحلة جوية من مطار جدة بواقع 13 رحلة إلي مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لنقل 3550 حاجاً من حجاج شركات السياحة وجمعيات محافظة الجيزة وترانزيت “لندن وميلانو ونيويورك ومانشستر وامستردام وجوهانسبرج وعنتيبي وكانو” ، بالإضافة إلي تسيير 3 رحلات من جدة إلي “أبوجا ولاجوس” عبر القاهرة لنقل 850 حاجاً من حجاج نيجيريا ليصل بذلك إجمالي الحجاج الذين تنقلهم الشركة اليوم الخميس 4400 حاجاً ،صرح بذلك الطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران.

من ناحية أخري ناشد رئيس الشركة القابضة حجاج مصرللطيران بضرورة الإلتزام بإلإرشادات المتبعة خلال رحلات العودة والمدونة علي تذكرة السفر ، وتعاونهم مع أفراد بعثة مصرللطيران من حيث التواجد مبكراً بمطار جدة قبل إقلاع الرحلة بوقت كاف والإلتزام بالوزن المسموح به وكذلك عبوة مياة زمزم المعتمدة رسمياً “سقيا زمزم ” وغيرها من الإرشادات الأخري والتي تساهم في إنسيابية الرحلات وعدم حدوث تكدس داخل صالات السفر والوصول حيث شهدت رحلات صباح اليوم القادمة من جدة تأخيرات تراوحت مابين ساعتين إلي 4 ساعات في بعض الرحلات نظراً لتكدس عدد كبير من الركاب بمدينة الحجاج بمطار جدة في غير مواعيد سفرهم .

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