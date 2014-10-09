وزير الصناعة يزور ميت غمر ويضع حجر الأساس لعدة مشاريع بالدقهلية‎

قام منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوضع الوزير حجر الأساس لمجمع الألومنيوم بمنطقة تل المقدام ، حيث يقام على مساحة 100 ألف و800 متر مربع أي ما يعادل 24 فدانا.

كما زار الوزير مدينة ميت غمر الصناعية، وقام بوضع حجر أساس مجمع للصناعات الصغيرة والحرفية ، وتفقد عددا من مشروعات إنتاج الألومنيوم.

أجرى عبدالنور لقاءات موسعة مع أعضاء جمعية مستثمري ميت غمر، لمعرفة رؤيتهم في تطوير الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونقلها خارج مدينة ميت غمر، بهدف تقليل نسبة التلوث البيئي، وتوفير بيئة صحية سليمة للمواطنين.