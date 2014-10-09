أخبار عاجلة

رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل -
الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق -
وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي -
مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت -
وزارة الطاقة اﻷردنية: ﻻ مخاوف من إشعاعات مفاعل ديمونا -
السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا -
حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - فورين بوليسي : قضية مكافحة الإرهاب قربت بشكل كبير بين السيسي وترامب -
مساء dmc - باحثة بمؤسسة كارنيجي للسلام : هناك دفء شخصي بين الرئيسين السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الصناعة يزور ميت غمر ويضع حجر الأساس لعدة مشاريع بالدقهلية‎

Google+ Print
وزير الصناعة يزور ميت غمر ويضع حجر الأساس لعدة مشاريع بالدقهلية‎ وزير الصناعة يزور ميت غمر ويضع حجر الأساس لعدة مشاريع بالدقهلية‎

منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قام منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوضع الوزير حجر الأساس لمجمع الألومنيوم بمنطقة تل المقدام ، حيث يقام على مساحة 100 ألف و800 متر مربع أي ما يعادل 24 فدانا.

كما زار الوزير مدينة ميت غمر الصناعية، وقام بوضع حجر أساس مجمع للصناعات الصغيرة والحرفية ، وتفقد عددا من مشروعات إنتاج الألومنيوم.

أجرى عبدالنور لقاءات موسعة مع أعضاء جمعية مستثمري ميت غمر، لمعرفة رؤيتهم في تطوير الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونقلها خارج مدينة ميت غمر، بهدف تقليل نسبة التلوث البيئي، وتوفير بيئة صحية سليمة للمواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا