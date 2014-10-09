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رئيس جامعة القاهرة يحدد 10 مهام لعمداء الكليات مع بدء العام الدراسي الجديد

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رئيس جامعة القاهرة يحدد 10 مهام لعمداء الكليات مع بدء العام الدراسي الجديد رئيس جامعة القاهرة يحدد 10 مهام لعمداء الكليات مع بدء العام الدراسي الجديد

الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة

وجه الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة خطابات إلى عمداء الكليات تتضمن 10 مهام في إطار الاستعدادات للعام الجامعى الجديد.

وأكد رئيس الجامعة أن المهام تتضمن العمل على ضرورة انتظام العملية التعليمية وموافاة الجامعة أولآ بأول بأى خلل ، وتواجد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية وبين الطلاب ، وفى معاملهم ومدرجاتهم لإرشاد الطلاب وتقديم الخدمة التعليمية لهم على أكمل وجه، والاهتمام بالأنشطة الطلابية والتنبيه على موظفى الإدارات المختصة بالقيام بواجبهم.

كما تضمنت المهام الموجهة لعمداء الكليات البعد عن أى ممارسات حزبية داخل الكلية سواء من أعضاء هيئة التدريس أومعاونيهم أو الطلاب أو العاملين، وتطبيق القانون بحسم ، وضمان انتظام الدراسة والمحاضرات وعدم السماح بسفر أعضاء هيئة التدريس إلا بإذن خاص من الجامعة ودون إخلال بالعملية التعليمية.

وتضمنت أيضا عدم ترك سيارات أعضاء هيئة التدريس أو العاملين إلا فى الأماكن المخصصة، وتفهم دور الأمن الإدارى بالجامعة سواء داخل الجامعة أو على بواباتها ومساعدته للقيام بعمله حماية للجامعة ومنشآتها، وعدم السماح بدخول سيارات الطلبة إلى الحرم الجامعى حتى ولو كان ابناً أو قريباً من أى درجة لعضو هيئة تدريس أو أياً من العاملين وفى حالة ثبوت ذلك يلغى ترخيص دخول السيارة إلى الحرم نهائياً.

كما تضمنت عدم السماح بدخول السيارات التى لا تحمل إشارة السماح “بادج الجامعة” إلى الحرم الجامعى لأى سبب كان ، والتنسيق مع العلاقات العامة بالكلية والجامعة للسماح للضيوف من خارج الجامعة بالدخول إلى حرمها أياً كان سبب هذا الدخول.

 

 

أ ش أ

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