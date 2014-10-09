تعليم الكبار بالقليوبية: تجهيز بروتوكول لبدء حملة لمحو أمية مليون مواطن‎

قام فرع هيئة تعليم الكبار بمحافظة القليوبية بعمل بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم للبدء في إطلاق “حملة المليون” التي تهدف إلى محو أمية مليون مواطن.

تحمل الحمله شعار ” المصريون يتعلمون ” وتهدف إلى محو أمية مليون مواطن خلال عامي 2014 / 2015 ، ويتم عقد دورة تدريبية لإعداد الشباب للعمل كمدرسين محو أمية ، وقد تم تنفيذ دورتين في محافظة القليوبية لـ55 مدرس ، ويتبع هذه الدورات فتح فصول محو الأمية على أن يتراوح عدد الدارسين من “10 – 15 دارس ” وتتحمل وزارة الشباب والرياضة صرف مكافأة شهرية للمدرس بواقع ” 200 جنيه شهريا ” ، كما يتم إجراء إختبارات للدارسين في شهري أكتوبر – يناير من كل عام بواسطة فرع القليوبية للهيئة العامة لتعليم الكبار بمراكز الشباب كما تصرف هيئة تعليم الكبار ” مبلغ مائة جنيه للدارس “الذي يجتاز إمتحان محو الأمية ومبلغ مائة جنيه للمدرس عن كل دارس ناجح معه .

وقال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، ان التعليم ومكافحة الأمية الركيزة الأساسية لانطلاق الشعوب والأمم نحو التقدم والتنمية والرقي واللحاق بركب الحضارة والتطلع لمستقبل أفضل لمصر الغالية .