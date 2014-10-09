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“الصحة ” تطالب بضبط وتحريز أربعة مستحضرات طبية

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“الصحة ” تطالب بضبط وتحريز أربعة مستحضرات طبية “الصحة ” تطالب بضبط وتحريز أربعة مستحضرات طبية

أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة أربعة منشورات دورية طالبت فيها بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلى والوحدات الحكومية من أربعة مستحضرات هي: رويال هنى شراب مدون على العبوة البيانات الاتيةreg.no_5421 وإكستريم شيكولاتة مدون على العبوة رقم تسجيل رقم 2008/3339، وأوميجا أكياس، وجوافة رولا شراب انتاج شركة الاسراء فارماسيوتيكال المسجل برقم 2002/30504 وذلك لتشغيله رقم 1221.

وذكرت شئون الصيدلة فى المنشورات أن المعهد القومى للتغذية أفاد بأن رقم التسجيل المدون على العبوات يخص مستحضرات أخرى وغير مرخص طبقاً لقاعدة البيانات الواردة من قبل الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية.

وطالبت الإدارة بموافاتها بالكميات المحرزة وتاريخ ومكان الضبط والتحريز، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء للمستحضر المذكور وضد الجهة الموردة فى حالة عدم وجود تلك الفواتير وإفادة وزارة الصحة بما يتم حيث ان هذا يمثل حالة من حالات الغش التجارى.

 

أ ش أ

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