سوق "رايب" للمنتجات و المأكولات الطازجة ينطلق غداً في حديقة زعبيل

ينطلق غداً الجمعة 10 أكتوبر الجاري موسم جديد من سوق لمنتجات المزارعين والحرف اليدوية “رايب Ripe” في المكان الجديد هذا العام وهو حديقة زعبيل بعد أن كان يقام في حديقة الصفا سابقاً.

ويقام سوق“رايب Ripe” تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وذلك ضمن احتفالات "العيد في دبي- عيد الأضحى"، ليقدم لعشاق المنتجات والمأكولات الطازجة تشكيلة واسعة من الخيارات الرائعة، في أجواء مفعمة بالمرح والصحة والجمال، وذلك كل يوم جمعة من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً، وسوف يضم هذا الموسم أكثر من 150 مشتركا ليقدموا المنتجات الغذائية الطازجة والعضوية، إلى جانب أكشاك الطعام الشهي والعربات المتنقلة، علاوة على سوق الفنون والحرف اليدوية، الذي يضم الأزياء والإكسسوارات والتحف والهدايا. ويتمتع السوق بظلال الأشجار والنخيل في حديقة زعبيل الرائعة، مع وجود العديد من الفعاليات التي تناسب الأطفال وتمتعهم.



> وتمكن السوق في العام الماضي من استقطاب حوالي 12 ألف زائر، ومن المتوقع أن يستقطب هذا الأسبوع في موقعه الجديد آلاف الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار، ولاسيما العائلات والأطفال. ويمكن الوصول إلى السوق من خلال البوابة رقم 1.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، فعاليات الدورة السابعة لاحتفالية "العيد في دبي - عيد الأضحى" تحت شعار "احتفال يجمعنا" التي انطلقت في الفترة ما بين 25 سبتمبر وتستمر إلى 11 أكتوبر الجاري لمدة 17 يوماً حيث أعدت المؤسسة مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تلائم كافة الجنسيات والأعمار، مع توقع زيادة أعداد السياح الراغبين بقضاء الإجازة في دبي خلال تلك الفترة مع وجود عطلات في بلدانهم.

وتعزز من الأجواء الإحتفالية في الإمارة، لتحويلها إلى وجهة مفضلة للعائلات خلال إجازة العيد السعيد.