أطفال كوريون يشاركون في ماراثون لمساعدة نظرائهم أفريقيًا

شارك آلاف من الأطفال الكوريين الجنوبيين وآباؤهم، الخميس، في سباق ماراثون لجمع الأموال لمساعدة أطفال أفارقة معوزين.

وأقيم سباق الأطفال الخيري 2014 برعاية المنظمة الخيرية العالمية الرائدة «أنقذوا الأطفال» بالشراكة مع وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء في حديقة كأس العالم لكرة القدم غرب سول.

وتقيم المنظمة سباق الماراثون سنويا في دول مختلفة منذ عام 2011 لرفع الوعي العالمي بظروف أولئك الأطفال الذين يتوفون بأمراض يمكن الوقاية منها وعلاجها، وذلك دون بلوغهم سن الخامسة.

وذكرت وكالة «يونهاب» أن حوالي 3 آلاف و100 شخص من الأطفال وأسرهم شاركوا في الماراثون المصغر لمسافة 4 كيلومترات برعاية شبكة «يونهاب» التليفزيونية الإخبارية.